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Экономика

Россиян предложили штрафовать за плохую добычу полезных ископаемых

В России может появиться наказание за срыв сроков добычи полезных ископаемых, пишут «Известия».

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

С соответствующей инициативой, которую уже поддержали во всех фракциях Госдумы, выступило заксобрания Республики Татарстан.

Авторы объяснили свое предложение недополучением налогов в бюджет, а также существенным расхождением планов добычи и фактическими цифрами.

За такое, подчеркнули инициаторы, нужно лишать лицензии, а также штрафовать граждан, должностных и юридических лиц. Однако точно неизвестно, кого именно штрафовать: возможно, это коснется и, к примеру, простых шахтеров.

«Предлагается ввести за это правонарушение штрафы для граждан от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей и юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей», — пишет издание.

Митинг шахтеров на Урале.
Митинг шахтеров на Урале.
Государственный исторический музей Южного Урала, russiainphoto.

В правительстве России также поддержали введение штрафов за неосвоение недр и нарушение условий лицензий, выдаваемых на их освоение.

«Принятие законопроекта позволит восполнить пробел в правовом регулировании и повысить эффективность превентивной функции законодательства об административных правонарушениях», — говорится в официальном отзыве правительства.

Глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов, поддержал наказание. Он отметил, что речь в первую очередь идет о крупных компаниях, которые захватывают большие объемы, а потом не могут освоить.

Что касается величины штрафов, то для корпораций они, по мнению депутата, существенными не будут. Впрочем, если речь идет о подрядных организациях, то они

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