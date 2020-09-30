Россиян предупредили о перспективах бессмысленного роста цен на пиво

Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель совета Ассоциации производителей пива (АПП) Андрей Губка.
По его словам, в России нет проблемы с подделками пива, потому что этот продукт подделывать невыгодно. Кроме того, не существует и угрозы отравления им, в отличие от крепкого алкоголя, маркировка которого оправдана.
Между тем проблему «серой» продукции, с которой не уплачивается акциз, позволяет решить не нанесение знаков, подчеркнул председатель АПП, а действующая Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) учета оборота алкоголя. Для этого ее нужно только доработать.
Он указал, что оборудование для маркировки на одной линии розлива пива обойдется производителю в сумму от 300 тысяч до миллиона долларов. В России работает более тысячи пивоваренных заводов, на них несколько линий. Другими словами, отрасль потратит на никому не нужные действия сотни миллионов рублей.
Крупным и средним компаниям придется внести эти расходы в стоимость конечной продукции, то есть пострадает в первую очередь потребитель. Мелкие пивоварни, объемы которых не позволяют понести такие расходы, закроются или уйдут в тень.