Россиян предупредили о перспективах бессмысленного роста цен на пиво

Намерение российских властей ввести маркировку пива вызвало протест со стороны крупнейших пивоваренных компаний. Они сочли саму идею бессмысленной и пообещали неминуемый рост цен на свою продукцию.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель совета Ассоциации производителей пива (АПП) Андрей Губка.

По его словам, в России нет проблемы с подделками пива, потому что этот продукт подделывать невыгодно. Кроме того, не существует и угрозы отравления им, в отличие от крепкого алкоголя, маркировка которого оправдана.

Между тем проблему «серой» продукции, с которой не уплачивается акциз, позволяет решить не нанесение знаков, подчеркнул председатель АПП, а действующая Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) учета оборота алкоголя. Для этого ее нужно только доработать.

Пиво. unsplash.com

Он указал, что оборудование для маркировки на одной линии розлива пива обойдется производителю в сумму от 300 тысяч до миллиона долларов. В России работает более тысячи пивоваренных заводов, на них несколько линий. Другими словами, отрасль потратит на никому не нужные действия сотни миллионов рублей.

Крупным и средним компаниям придется внести эти расходы в стоимость конечной продукции, то есть пострадает в первую очередь потребитель. Мелкие пивоварни, объемы которых не позволяют понести такие расходы, закроются или уйдут в тень.