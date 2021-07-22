Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви

В новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь в России могут, по прогнозам ритейлеров, подорожать минимум на 10%, сообщает РБК .

Как ожидает президент розничной сети Baon Илья Ярошенко, коллекции нового сезона прибавят в цене 10−15%.

Владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников полагает, что осенью подорожание одежды будет малозаметным, однако, предупреждает он, уже в начале 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18−20%.

На рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье, пояснили участники рынка.

Так, отмечают ритейлеры, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов, пишет «Росбалт».

Тем временем хлопок с начала года подорожал на 35%, «значительно» выросла и стоимость всех материалов, связанных с «химией», то есть тех, где задействованы нефтепродукты, перечисляет Мельников.

Между тем большинство россиян продолжают экономить, в том числе на развлечениях, покупке новой одежды, походах в кафе, отпуске и других мероприятиях — таковы результаты исследования, проведенного компанией NielsenIQ.