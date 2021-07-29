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Экономика

Россиян предупредили о резком и значительном росте цен на смартфоны

Россиян предупредили о значительном росте цен на смартфоны, сообщает РИА Новости.

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что из-за дефицита микросхем меняется цена и на смартфоны.

Эксперт рассказал — в этом году цена на данный товар выросла на 35%. При этом, возможно, уже к осени стоимость смартфонов может увеличиться еще на 10%.

Директор факультета робототехники и мехатроники университета «Синергия» Андрей Волостнов, в свою очередь, отметил, что в настоящий момент крупные производители смартфонов вынуждены ждать микросхемы 4−5 месяцев, а мелкие — по меньшей мере 10 месяцев, пишет Lenta.ru.

Он также подчеркнул, что цены на флагманы крупных брендов вырастут на 5−8%, в то же время стоимость техники от более мелких производителей может увеличиться на 30%.

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