Россиян предупредили о рисках инвестиций в китайские юани

Россияне приобрели рекордное количество юаней на 39 млрд рублей, следует из данных Центробанка. Однако в перспективе этом может обернуться потерями, сообщают « Известия ».

На российском валютном рынке укрепились позиции юаня. Интерес к китайской валюте проявляют не только профессиональные участники торгов, но и физлица.

Руководитель аналитического департамента брокерской компании AMarkets Артем Деев рассказал, почему китайские инвестиции вызывают такой интерес.

«Инвесторы ищут альтернативу для защиты своих рублевых накоплений, возможность получать пассивный доход в ситуации, когда самые привычные инструменты (доллар и евро) стали недоступны», — отметил Деев.

Также аналитик предупредил о риске дефолта в Китае. Банкротство застройщиков может привести к сильнейшему кризису в КНР.

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Кроме того, китайская экономика замедлилась из-за нестабильной ситуации в мире. Поэтому вложения в китайские компании и юань могут не оправдать себя.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров также считает, что в перспективе проблемы в экономике КНР будут накапливаться.

Это способствует снижению доходных акций и валютных сложений.

Кроме того, добавил он, в текущей ситуации вложения в рынок КНР оправданы, но стоит учитывать риски.