Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и другие товары

Прогноз сбудется, если с 2021 года вступят в силу нормативы, предполагающие 100-процентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки, рассказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров, пишут «Известия».
Концепция расширенной ответственности производителей и импортеров должна быть принята правительством до конца марта 2020 года.
Ранее бизнесмены выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковок до 100%, которые предлагает ввести Минприроды, пишет News.ru. Письмо с возражениями на эту инициативу на имя вице-премьера Алексея Гордеева направили представители бизнеса.