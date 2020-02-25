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Экономика

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и другие товары

Бытовая техника в России может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2−5%.

Мужчина и телевизор. Потребители.
Мужчина и телевизор. Потребители.
Анна Зайкова

Прогноз сбудется, если с 2021 года вступят в силу нормативы, предполагающие 100-процентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки, рассказал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров, пишут «Известия».

Концепция расширенной ответственности производителей и импортеров должна быть принята правительством до конца марта 2020 года.

Ранее бизнесмены выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковок до 100%, которые предлагает ввести Минприроды, пишет News.ru. Письмо с возражениями на эту инициативу на имя вице-премьера Алексея Гордеева направили представители бизнеса.

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