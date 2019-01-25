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Экономика
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб

Цены на хлеб с учетом повышения стоимости пшеницы могут увеличится на 6−7%, сообщает РБК со ссылкой на информацию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Хлеб.
Хлеб.
СС0.

Если проводить сравнение с январем 2018 года, цены на пшеничную муку высшего сорта подросли на 30%, пшеница хлебопекарных сортов — на 40%, а фуражное зерно — на 50%.

«Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже отыграли августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит 6−7%", — отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

В январе 2018 года хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в среднем по стране стоил 45,67 рублей (за 1 кг). В декабре цена уже была 48,13 рублей, следует из данных Росстата.

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта за год подорожал с 69,45 рублей до 72,92 рублей, пишет «Росбалт».

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов поднялись с 46,1 рублей в январе до 48,81 рублей в декабре.

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