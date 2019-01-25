Россиян предупредили о росте цен на хлеб

Если проводить сравнение с январем 2018 года, цены на пшеничную муку высшего сорта подросли на 30%, пшеница хлебопекарных сортов — на 40%, а фуражное зерно — на 50%.
«Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже отыграли августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит 6−7%", — отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
В январе 2018 года хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в среднем по стране стоил 45,67 рублей (за 1 кг). В декабре цена уже была 48,13 рублей, следует из данных Росстата.
Хлеб из пшеничной муки высшего сорта за год подорожал с 69,45 рублей до 72,92 рублей, пишет «Росбалт».
Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов поднялись с 46,1 рублей в январе до 48,81 рублей в декабре.