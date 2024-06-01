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Экономика

Россиян предупредили о скором росте жилищно-коммунальных расходов

с 1 июля в России на 10% повысят цены на услуги ЖКУ, сообщает MK.RU

Согласно сообщению РИА Новости, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский предупредил о возможном увеличении расходов на жилищно-коммунальные услуги.

По мнению эксперта, с 1 июля ожидается повышение стоимости ЖКУ в среднем на 10%. Это связано с изменениями на рынке и реакцией поставщиков услуг ЖКХ. В частности, на размер платы за коммунальные услуги могут повлиять такие факторы, как рост себестоимости услуг, инфляция, колебания курса рубля и другие экономические показатели.

Гиринский подчеркнул, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги не корректировались с 2022 года.

Он также отметил, что в состав «коммуналки» входят только затраты на электроэнергию, газ и воду, в то время как стоимость услуг по содержанию и ремонту жилья может меняться в любое время года по решению региональных властей или самих жильцов.

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