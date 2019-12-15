Россиян предупреждают о резком росте цен на яблоки

Несмотря на очередной рекордный урожай, этой осенью в опте резко подорожали яблоки — в октябре рост отпускных цен превысил 45%. Причина — в сохраняющейся зависимости от импорта, сообщает РБК.

В августе средняя оптовая цена килограмма яблок в России равнялась 56,3 руб., что на 6% больше, чем годом ранее. В сентябре рост год к году составлял уже 26,6%, до 50,2 руб., в октябре — 45,6%, до 50,1 руб., в ноябре — 30%, до 50,9 руб. за 1 кг.

При чем дорожают как отечественные, так и импортные яблоки.

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая, пишет РБК.

В 2018 году, по данным Плодоовощного союза, агрохолдинги и фермерские хозяйства произвели чуть больше 1 млн тонн яблок против 740,5 тыс. тонн годом ранее (без учета фруктов, выращенных в личных подсобных хозяйствах).

По итогам 2019 года производство вырастет еще на 16% и превысит 1,2 млн тонн.