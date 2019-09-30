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Экономика

Россиян предупреждают о скором росте цен на молоко

Молочная продукция может заметно подорожать в ноябре 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные комитета по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.

Молоко.
Молоко.
Ирина Пергаева

Речь идет о росте цен на 10%. Вероятное удорожание «молочки» связывают с тем, что в конце осени запустят заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой продукции.

Кроме того, на производстве и в торговых сетях проводится эксперимент по маркировке молочной продукции.

В итоге сразу две системы контроля товаров заставляют бизнес нести дополнительные расходы, а это может отразиться на розничных ценах.

Прогноз о грядущем росте цен подтвердили и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Напомним, что в середине лета отечественные производители молочной продукции начали печатать на упаковках специальные цифровые штрихкоды, которые содержат полную информацию об изготовителе товара.

Власти считают, что этот метод позволит отслеживать передвижение продукта от завода до магазина и снизит объемы незаконной торговли и контрафакта.

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