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Экономика

Россиян призвали поторопиться с выплатой кредитов и не жаловаться на коронавирус

Центробанк призывает всех россиян заплатить по кредитам до конца апреля, поскольку зарплата у всех сохранилась даже в нерабочие дни.

Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки
CC0

ЦБ разъяснил, означает ли нерабочий период, объявленный до 30 апреля, что выплаты по кредитам автоматически переносятся на конец этого срока.

Регулятор отметил, что граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут законно получить отсрочку только в том случае, если докажут свою сложную ситуацию в связи с пандемией.

«Банк России полагает, что с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни в период до 30 апреля, о которых говорится в указе президента от 02.04.2020, не являются основанием для переноса исполнения обязательств. Например, для переноса возврата суммы вклада или платежа по договору кредита (займа) на какие-то иные дни», — говорится в сообщении.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0

Вместе с тем, как полагает ЦБ, банки и микрофинансовые организации будут учитывать возможности должника, в том числе не применяя меры ответственности по договору (пени, штрафы, повышенные проценты и т.д.).

Центробанк подчеркивает, что зарплата у россиян сохранилась в полном объеме, несмотря на длительные нерабочие дни.

«Банки продолжают работать во всех регионах. При этом сохранение полной заработной платы в период с 4 по 30 апреля позволяет не вводить особый режим погашения банковских кредитов (займов)», — отмечает регулятор.

Заемщики, чьи доходы существенно снизились из-за ситуации с коронавирусом, могут получить кредитные каникулы. При этом придется доказать взаимосвязь между снижением доходов и пандемией.

Напомним, ранее Центробанк перенес платежи физлиц по кредитам. Как сообщается теперь, рекомендации, касавшиеся недели с 30 марта по 3 апреля, даны при отсутствии «ясности по особенностям работы финансовых организаций, ограничениям для их клиентов и особенностям ограничительных мер в различных регионах». Это не позволило сразу выработать оптимальное решение.

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