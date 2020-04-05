Россиян призвали поторопиться с выплатой кредитов и не жаловаться на коронавирус

Центробанк призывает всех россиян заплатить по кредитам до конца апреля, поскольку зарплата у всех сохранилась даже в нерабочие дни.

ЦБ разъяснил, означает ли нерабочий период, объявленный до 30 апреля, что выплаты по кредитам автоматически переносятся на конец этого срока.

Регулятор отметил, что граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут законно получить отсрочку только в том случае, если докажут свою сложную ситуацию в связи с пандемией.

«Банк России полагает, что с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственного оборота нерабочие дни в период до 30 апреля, о которых говорится в указе президента от 02.04.2020, не являются основанием для переноса исполнения обязательств. Например, для переноса возврата суммы вклада или платежа по договору кредита (займа) на какие-то иные дни», — говорится в сообщении.

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Вместе с тем, как полагает ЦБ, банки и микрофинансовые организации будут учитывать возможности должника, в том числе не применяя меры ответственности по договору (пени, штрафы, повышенные проценты и т.д.).

Центробанк подчеркивает, что зарплата у россиян сохранилась в полном объеме, несмотря на длительные нерабочие дни.

«Банки продолжают работать во всех регионах. При этом сохранение полной заработной платы в период с 4 по 30 апреля позволяет не вводить особый режим погашения банковских кредитов (займов)», — отмечает регулятор.

Заемщики, чьи доходы существенно снизились из-за ситуации с коронавирусом, могут получить кредитные каникулы. При этом придется доказать взаимосвязь между снижением доходов и пандемией.

Напомним, ранее Центробанк перенес платежи физлиц по кредитам. Как сообщается теперь, рекомендации, касавшиеся недели с 30 марта по 3 апреля, даны при отсутствии «ясности по особенностям работы финансовых организаций, ограничениям для их клиентов и особенностям ограничительных мер в различных регионах». Это не позволило сразу выработать оптимальное решение.