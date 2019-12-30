Россиян решили обязать вносить процент с МРОТ для пенсии

Минфин намерен обязать россиян платить взнос в размере 1% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Делать отчисления будущим пенсионерам придется каждые полгода. В рамках публичного обсуждения концепции законопроекта о ГПП Минфин предложил ввести минимальный взнос 1% от минимального размера оплаты труда, пишет «Коммерсант».

Ранее звучали предложения о создании фиксированной суммы для отчисления: 350 или 100 рублей. Кроме того, предлагалось отчислять по 1% от зарплаты сотрудника.

Если исходить из того, что в следующем году МРОТ составит 12 130 рублей, то каждому работающему россиянину нужно будет в течение полугода перечислить в ГПП 679 рублей.

При этом средства обязательного пенсионного страхования (ОПС) будут переведены в тот негосударственный пенсионный фонд, где россиянин формирует гарантированный пенсионный продукт.

Между тем в Ассоциации НПФ не исключают, что в случае с переводом денег в негосударственные пенсионные фонды, возможны и случаи мошенничества, пишет ura.ru.

Заинтересованные лица смогут профинансировать обязательный платеж, для того чтобы перевести россиянина в угодный ему НПФ. Это в свою очередь может повлечь за собой глобальный передел рынка.