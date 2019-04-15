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Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога

В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия». Речь идет о тех, чья зарплата после уплаты налога оказывается меньше прожиточного минимума.

Карман, деньги, зарплата.
Карман, деньги, зарплата.
СС0

Согласно Трудовому кодексу, зарплата не должна быть меньше минимального размера оплаты труда. В среднем по России это 11,3 тысяч рублей. После уплаты НДФЛ сотрудник с такой зарплатой получит 9,8 тысяч рублей, то есть его доход будет меньше прожиточного минимума.

Профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Максим Березин считает, что бедность в стране это не снизит, поскольку для выживания нужно больше 11,3 тысяч рублей в месяц.

Другие эксперты называют эту меру справедливой, однако предупреждают о том, что может увеличиться доля «серых» заработков.

По данным Росстата за 2017 год, работников с зарплатой не более 13,8 тысяч рублей в Росии насчитывалось 15,2%, то есть примерно 11 млн человек.

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