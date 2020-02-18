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Экономика

Россиян с «серыми зарплатами» хотят лишить возможности получать кредиты

Россиян, получающих «серую зарплату», предлагают простимулировать к получению «белой» через лишение возможности получать кредиты в банке, пишет «Парламентская газета».

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Это связано с тем, что Центробанк внес в Госдуму законопроект, благодаря которому банки получат возможность использовать сведения Федеральной налоговой службы о потенциальных клиентах.

Изменение, как считает председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, позволит кредитным учреждениям эффективнее работать с желающими получить потребительские кредиты — информация о размере дохода станет более точной.

«Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше», — отметил Аксаков, говоря о россиянах, которые получают зарплату в конвертах.

По мнению депутата, это может простимулировать россиян к получению «белых зарплат».

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