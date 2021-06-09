Россиян ждет резкий скачок цен. Названа причина

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг назвал уровень роста цен в опте «очень тревожной цифрой».

«Это совсем плохо. Для россиян ситуация очень напряженная в этом смысле. Сегодня, когда и без того реальные доходы снижаются, скачки цен очень болезненно ударят по населению. Еда, ЖКХ, лекарства — все находится в зоне турбулентности», — подчеркнул экономист.