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Экономика

Россиян ждет резкий скачок цен. Названа причина

Россиян предупредили о резких скачках цен в рознице по причине того, что на оптовом рынке за последние четыре месяца цены в среднем выросли на 20%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на НСН.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг назвал уровень роста цен в опте «очень тревожной цифрой».

«Это совсем плохо. Для россиян ситуация очень напряженная в этом смысле. Сегодня, когда и без того реальные доходы снижаются, скачки цен очень болезненно ударят по населению. Еда, ЖКХ, лекарства — все находится в зоне турбулентности», — подчеркнул экономист.

По словам эксперта, чтобы сдержать негативные тенденции придется выбирать между замораживанием цен и бюджетным финансированием производителей и поставщиков.

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