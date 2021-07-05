Все ресурсы для достижения успеха есть у человека, но люди — существа в себе не уверенные, а временами ленивые. Поэтому практически у каждого второго есть нереализованные амбиции и ворох комплексов. Altapress.ru обсудил проблемы поколений с экспертом в области личностного роста Константином Борнеманом и выяснил, почему человек сам себе «злая мачеха», а подростковую неуверенность нужно травить в 12 лет.

В эту школу ходят не за оценками

Попасть в необычный класс можно через длинный коридор. Последняя дверь, кабинет 204 — Школа публичных выступлений под руководством четы Борнеманов.

Анна Горнак пришла окончить курс и доходить пропущенные занятия. Школа такой ход позволяет — лишь бы человеку была от этого польза. К слову, и без окончания курса Анна своих результатов достигла — завоевала звание «Мисс талант» на конкурсе красоты «Краса Барнаула 2021 года».

Анна Горнак,

предприниматель в сфере инвестиций:

— Мы себя очень многого лишаем, когда боимся — не идем, не делаем и не отзываемся.

Пока девушка разбирается с расписанием, местный «директор» Константин Борнеман рассказывает, как школа помогает договориться с человеческими «тараканами» и начать жить полноценно.

Анна Горнак. Школа публичных выступлений Борнеман.

— Константин, начнем с азов. Школа публичных выступлений — это о чем?

— Если коротко, то мы учим продавать себя. Люди, которые к нам приходят, как правило — предприниматели, фрилансеры, творческие натуры и те, кто находится в поиске самого себя. Здесь они получают такой клевый навык, как умение рассказывать о себе без боязни, сомнений и упреков. Сейчас у нас на курсе очень много ребят, которые занимаются саморазвитием: астрологи, нумерологи, йога-тренеры, пекари вкусных кексиков. В одной группе занимаются два школьника.

— Как люди объясняют свое желание прийти к вам? У них какие-то конкретные цели или ходят для общего развития?

— Просто для себя, для развития. Например (раз уж заговорил о школьниках), один мальчишка хочет колледж закончить, а потом дальше идти. Второй — сам по себе коммуникабельный парень, но пришел сюда самоопределиться. У него все классно, ему 15 лет, но в какой-то момент он «застопорился», понять не может, в каком направлении ему двигаться. Это нормально, подобное происходит и с людьми старше.

— Как пришла идея организовать школу, и какой был первоначальный концепт организации?

— Предполагалось, что в школе будут преподавать ораторское мастерство, но со временем плавно начали учить людей продавать себя как личность, как эксперта и авторитет. К пониманию нашего продукта мы пришли спустя время, только в 2020-м прозвучала идея, чему мы здесь учим.

— В современном мире, где медиа и социальные сети — это практически основа общества, насколько важен этот навык?

— Насколько это возможно. Сейчас необходимо предъявить себя миру! Знаешь, такая классная фраза хорошо характеризует ситуацию. Потому что, каким бы ты ни был гениальным, если ты не расскажешь об этом окружающим, останешься гениальным только в рамках своей квартиры. И это не только про талант. Не предъявишь себя противоположному полу — не будет отношений, не будешь говорить о своих профессиональных компетенциях — не будет клиентов и работодателей.

— Выходит, что от ораторского мастерства вы пришли к психологии человека?

— Наша школа больше про психологию коммуникаций. Мы учим общаться, не только выступать перед аудиторией. Это принципиально важный момент. Когда я в своих проектах взаимодействую с аудиторией, то веду разговор — в этот момент я налаживаю коммуникацию. Другая история, когда я нахожусь на сцене и становлюсь своего рода актером. В коммуникации важно доверие — если мне будут доверять, то за мной пойдут люди, и наоборот.

Константин Борнеман. Школа публичных выступлений Борнеман.

— Как начинается день вашего ученика? Что он сделает первым делом, когда придет в Школу публичных выступлений?

— Начнет знакомиться с собой. Есть такое прикольное и полезное упражнение — выписать на лист бумаги 30 сильных сторон характера и достижений, которыми человек по праву может гордиться. На первом занятии такая тишина наступает. Слышно, как извилины скрипят. Раньше я искренне думал, что наше поколение такое (я — представитель обманутого Х поколения, у которого забрали красный галстук и мечту). Оказалось, что это проблема абсолютно каждого человека. У нас подростковый курс есть, ребятам тоже сложно рассказать насколько они клевые. Это какая-то общенациональная тенденция — нам очень сложно рассказать про себя, но мы часами может говорить про кого угодно.

— Почему люди не могут рассказывать о себе? Что случилось такого, что нам стало зазорно себя «нахваливать»?

— Знаешь, общество, семья, быт, окружение… Не принято у нас для себя, все больше для других. Говорю же, даешь простое задание — расскажи 30 своих достижений. Все в шоке: «А что сказать-то?». Ну, прыгнула с парашютом, ну и чего? Ну, подумаешь с 10 тыс. метров, кому это интересно?. А то, что кто-то только мечтает подобное совершить, но боится на высоте 700 метров пристегнутым в кресле пролететь — она не замечает.

— Все справляются с заданием?

— Все. Через две недели: «О! Так это же все я!». Да, это все ты. Но в голове столько бастионов и укреплений, которые ни одним оружием в мире не уничтожить. На это способен только ты сам. Просто нужно понять, что ты такое. Ты можешь быть отцом, крутым специалистом, в горы ходить по выходным…

— Расскажите про ваши исторические постановки и спектакли. О чем они?

— О! Видите баннеры? Это я готовился к спектаклю «Барнаул Купеческий». Я люблю наш город и провожу экскурсии. Год назад, когда наложили ковидные ограничения, экскурсии запретили. Тогда пришла идея о моно-спектакле. Посоветовался с другом, барнаульским поэтом Никитой Лукиным, и он привел меня к Александру Савину, который идеей загорелся. Таким образом, в ноябре 2020-го был показан спектакль «Барнаул Горнозаводской». Я выступал один. Получился не столько спектакль одного актера, сколько познавательная лекция в духе Гришковца с примесью Радзинского. Три раза его показывал, были полные залы.

Прошел «Барнаул Горнозаводской» (период заканчивается, когда закрылся Сереброплавильный завод), думаю, нужно тянуть тему дальше. Наступила купеческая пора, а купцы в Барнауле были неотъемлемой частью истории — они выступали в роли попечителей больниц, школ, считались блюстителями порядка и следили за благочинием. Слово купца в 19 веке было круче, чем законодательное слово империи. Стал про это рассказывать и ввел в спектакль свою супругу. Жанна в спектакле «Барнаул Купеческий» играла жену, а в Мистическом — молчаливую горничную, что ей весьма непривычно. И в этом прелесть театра, потому что приходится играть то, что тебе не свойственно.

Константин Борнеман. Школа публичных выступлений Борнеман.

Закончился купеческий период в декабре 1917 года. Но история продолжается, город развивается — нужно было думать над продолжением. Я взял революционный период с декабря 1917 по 1919 годы и ввел в эти рамки новых персонажей — ими стали ученики нашей школы. В итоге на сцене оказались предприниматель IT-сферы, врач уролог-андролог, сотрудница алтайского министерства, представители сетевого инвестиционного бизнеса.

Апогеем проекта стал «Мистический Барнаул». Два раза выступали, два раза был аншлаг. Ну, любит народ уголовщину, криминальщину и места силы. В подготовке спектакля помогала Вера Берлова, которая работала костюмером на съемках фильма «Пока цветет папоротник». Она сшила голубые платья для женского состава труппы.

Казалось бы, небольшая школа, которая учит правильно говорить, образовала комьюнити, где люди раскрываются с разных сторон.

В спектакле это преображение особенно заметно, потому что сыграть роль, когда она не соответствует твоему внутреннему содержанию очень сложно. Помимо спектаклей мы выезжаем в вело-туры или на природу. Приезжают все: и ученики, и наши подписчики. Это плоды коммуникации. Без нее сидел бы я сейчас такой талантливый и замечательный на прошлом месте работы и не двигался с места, и не увидели бы барнаульцы спектаклей.

— Вас можно назвать коучем. К сожалению, сейчас к этой профессии люди настроены скептически из-за массы бесполезных курсов. Как человек может определить, нужны ли вы ему?

— Мы приглашаем на пробные уроки с каждым из наших преподавателей. Можно бить в цели, боли и мечты — картинка вырисовывается красивая, но толку от нее никакого. Поэтому всегда приглашаем вживую посмотреть и на картинку, и на начинку. У нас наигранного ничего нет (Может быть есть, но чуть-чуть).

Преподаем всего 4 дисциплины. Я рассказываю про технологию публичных выступлений. Андрей Геннадьевич Минаков обучит актерскому мастерству. Не по Шекспиру, конечно же, но из зоны комфорта вытянет так, что сам туда больше не полезешь.

Есть модуль по голосу, им занимается Галина Анатольевна Тумашева, и по психологии, под руководством Николая Прохорова. Все они — мэтры и матроны с невероятным стажем и регалиями. У нас нет 19-летних миллионеров, которые научат жизни.

Я раньше к коучам тоже относился скептически, отправлял их на завод — поднимать экономику края. А потом сам им стал. Пока я учился, усвоил одну вещь — все в мире создано для человека. Хотите богатства, успеха, яхт и весь мир у ног — пожалуйста, у вас есть для этого ресурсы. Коуч не дает инструкцию к получению счастья и жизненных благ. Правильный коуч придерживается принципа «гибкого неучастия». Он — «человек — свободные уши», в которые можно залить все свои переживания и в процессе найти ответ.

Я понял, что 95% россиян — ждуны. Мы ждем, что придет миллиардер Рыбаков и научит быть миллионером, Гандапас научит, как стать успешным оратором, Иисус Христос даст спасение и избавит от вредных привычек. Мы ждем волшебника на голубом вертолете, но он не прилетит и «кина» не будет.

Константин Борнеман. Школа публичных выступлений Борнеман.

— Кто приходит в вашу школу?

— Люди, у которых все хорошо. Просто наступил момент, когда они захотели что-то изменить в жизни. Я по себе сужу, тоже проходил через эти тернии. В какой-то момент осознал, что не хватает глубинного понимания, как дальше жить. У остальных также. Они осознают, что надо что-то делать, но что именно — непонятно. Если резюмировать, то Школа публичных выступлений — просто название. Здесь мы делаем гораздо больше.

— Вы сказали, что на курсе есть школьники. Они сами приходят к вам или их приводят родители?

— У нас есть курс для подростков «Юный оратор», мы работаем с детьми в возрасте от 12 до 17 лет. Ребенок может сам изъявить желание, иногда родители приводят «из-под палки». Последние долго втягиваются, но если им понравится, отсюда не выгонишь. Мое личное мнение, надо в средней школе вводить курсы личностного роста, чтобы дети умели работать с сомнениями и страхами. Это же бич общества! Все наши оплошности и неловкие ситуации в подростковом возрасте запоминаются и выплывают в самый неподходящий момент. Так уж устроен наш мозг — он заботливо складирует то, что мы очень хотим забыть.

— Родители занимаются вместе с ребенком или оставляют дитя на ваше попечение на время урока?

— Кто-то остается, но чаще сдают на 2 часа и идут по своим делам. Коммуникация случится вечером, когда ребенок вернется домой и начнет задавать вопросы. Тогда, родители, берегитесь и будьте готовы объяснить, зачем вашему дитю нужны пятерки и красный аттестат.

— Чем может быть полезен коучинг, если человек в себе неуверен?

— Коучинг прекрасен тем, что он учит задавать вопросы. Вся наша жизнь — это столкновение эгоистов (особенно, когда речь идет об отношениях). Два эгоиста, у обоих непомерное, но категорически ранимое и обидчивое эго. Но когда они начинают задавать вопросы друг другу, все обиды резко прекращаются. Чаще всего проблема заключается в позиции удобства. По нашему с женой мнению, когда в отношениях девушка получает поддержку и заботу, а мужчина — признание, получаются здоровые отношения. Иначе мы видим картину: мне с этим человеком хорошо, я фрилансер, лежу на диване, работаю (когда захочу). В итоге человек, который ведет в паре, волей-неволей станет задавать неудобные вопросы фрилансеру. А у того очень обидчивое и ранимое эго. Начинаются танцы с бубном…

— Тема психологии отношений тоже входит в курс?

— Нет. Это уже отдельный проект мы с супругой развиваем. Вот, видите, до чего доводит коучинг.

— Не хотите выпустить книгу?

— Слушай, Жанна тоже про это много говорит. Мы напишем, надо только материал воедино собрать. По ораторскому мастерству уже написал, осталось только опубликовать.

Узнать больше о Школе публичных выступлений и связаться с Константином можно через соцсети и на официальном сайте организации.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».