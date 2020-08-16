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Экономика

Россиянам могут разрешить пополнять карты в кассах магазинов

Центробанк думает над возможностью введения системы пополнения карт через кассы магазинов, пишет ТАСС.

Кассы самообслуживания в ТЦ "Первомайский" в Барнауле.
Кассы самообслуживания в ТЦ "Первомайский" в Барнауле.
Altapress.ru

Сервис позволит россиянам не искать ближайший банкомат или банк, а зачислять наличные на карту в любом магазине рядом с домом. Сегодня подобную операцию можно произвести при покупке товара.

Банк России считает, что сервис будет особенно полезен в отдаленных и малонаселенных пунктах.

Чтобы ввести подобную систему, требуется время и, возможно, изменения в законодательстве.

Сообщается, что подобный проект хочет запустить Промсвязьбанк. Ак Барс Банк, «Дом.РФ», крымский РНКБ и Visa тоже рассматривают такую инициативу.

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