Россиянам могут разрешить пополнять карты в кассах магазинов

Центробанк думает над возможностью введения системы пополнения карт через кассы магазинов, пишет ТАСС.

Кассы самообслуживания в ТЦ "Первомайский" в Барнауле.

Сервис позволит россиянам не искать ближайший банкомат или банк, а зачислять наличные на карту в любом магазине рядом с домом. Сегодня подобную операцию можно произвести при покупке товара.

Банк России считает, что сервис будет особенно полезен в отдаленных и малонаселенных пунктах.

Чтобы ввести подобную систему, требуется время и, возможно, изменения в законодательстве.

Сообщается, что подобный проект хочет запустить Промсвязьбанк. Ак Барс Банк, «Дом.РФ», крымский РНКБ и Visa тоже рассматривают такую инициативу.