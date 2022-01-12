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Экономика

Россиянам напомнили, какой стаж больше не учитывают при начислении пенсии

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала «Прайму», что в некоторых случаях стаж важен для начисления пенсии.

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com

Григорьева отметила, что сейчас в России трудовой стаж не имеет определяющего значения для начисления пенсии, но в некоторых случаях играет особую роль.

«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия, и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — пояснила она.

Эксперт напомнила, что сейчас трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента.

Срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет учитывается, но лишь в том случае, если до и после наступления этих периодов гражданин работал.

Григорьева подчеркнула, что пенсионные выплаты больше зависят не от стажа, а от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель.

Взносы, согласно действующей формуле, переводят в баллы, на основании которых рассчитывают страховую часть пенсии.

Ранее депутат Госдумы предложил начать заново российскую пенсионную реформу из-за «издевательских пенсий».

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