Россиянам напомнили, какой стаж больше не учитывают при начислении пенсии

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала « Прайму », что в некоторых случаях стаж важен для начисления пенсии.

Григорьева отметила, что сейчас в России трудовой стаж не имеет определяющего значения для начисления пенсии, но в некоторых случаях играет особую роль.

«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия, и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — пояснила она.

Эксперт напомнила, что сейчас трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента.

Срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет учитывается, но лишь в том случае, если до и после наступления этих периодов гражданин работал.

Григорьева подчеркнула, что пенсионные выплаты больше зависят не от стажа, а от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель.

Взносы, согласно действующей формуле, переводят в баллы, на основании которых рассчитывают страховую часть пенсии.

Ранее депутат Госдумы предложил начать заново российскую пенсионную реформу из-за «издевательских пенсий».