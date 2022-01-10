«Издевательские» выплаты. Почему и зачем пенсионную реформу в России хотят начать заново

Олег Нилов предлагает начать пенсионную реформу заново, потому что иначе россияне не будут доживать до пенсии.
«Пенсионной реформы нет, и она не начиналась, ее нужно начинать сначала. Сегодня мужчины в нашей стране по итогам 2021 года не будут доживать до 64 лет, это средняя продолжительность жизни», — передает слова депутата ИА REGNUM.
По словам Нилова, пенсия миллионов россиян — «издевательская».
«Да, можно придумать любые формулы, баллы там и прочие схемы, но это схемы, они ближе к наперсточным технологиям. Откуда выходили эти ученые, мы не знаем и знать не хотим, но продолжать вот так издеваться над нашими отцами, матерями недопустимо», — подчеркнул он.
В январе 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом. Согласно им, пенсионеров, которые признаны банкротами, освободят от удержаний из пенсий.
Кроме того, сотрудники служб занятости должны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий для россиян, которые по определенным причинам лишились работы и не могут найти новую (при том, что у них осталось несколько лет до пенсионного возраста).
Автоматически будут назначать пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты. А для граждан в возрасте 80 лет и лиц, получающих страховую пенсию по потере кормильца, будет автоматически выбираться вариант пенсионного обеспечения.