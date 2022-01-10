«Издевательские» выплаты. Почему и зачем пенсионную реформу в России хотят начать заново

3 А по каким правилам будут начислять пенсию в 2022-м?

В январе 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом. Согласно им, пенсионеров, которые признаны банкротами, освободят от удержаний из пенсий.

Кроме того, сотрудники служб занятости должны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий для россиян, которые по определенным причинам лишились работы и не могут найти новую (при том, что у них осталось несколько лет до пенсионного возраста).

Пенсия , старость. Михаил Хаустов

Автоматически будут назначать пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты. А для граждан в возрасте 80 лет и лиц, получающих страховую пенсию по потере кормильца, будет автоматически выбираться вариант пенсионного обеспечения.