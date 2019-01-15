Россиянам не хватает 800 млрд рублей, чтобы преодолеть бедность

Дефицит годовых доходов всех россиян, чтобы каждому в стране дотянуть до уровня прожиточного минимума, оценивается в 800 млрд рублей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин 15 января на Гайдаровском форуме в Москве. Об этом сообщает Интерфакс .

Максим Топилин,

министр труда и социальной защиты России:

Если полностью бедность побороть, точно раздать — чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов — вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд.

Он добавил, что «это не значит, что нужно просто взять деньги из бюджета» и погасить дефицит. По мнению министра, для борьбы с бедностью должны быть приняты системные меры, которые нашли отражение в стратегии правительства и майских указах президента. Речь идет, в частности, о развитии инфраструктуры, адресной поддержки семей с детьми и других мерах, пояснил Топилин.

Максим Топилин,

министр труда и социальной защиты России: