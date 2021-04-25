Россиянам объяснили, как лучше потратить последние деньги

Аналитик Юлия Афанасьева рассказала россиянам о лучших способах потратить последние деньги в беседе с агентством «Прайм».

Сначала стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идет речь. От этого зависит стратегия по их вложению, отметила Афанасьева.

Так, в случае, когда человек получил некоторую сумму денег перед выходом на пенсию, однако до этого никогда не копил и не инвестировал, стоит придерживаться консервативной стратегии.

Следует присмотреться к облигациям, а также научиться страховать сбережения от колебаний курса. Подушку безопасности лучше хранить на индивидуальном инвестиционном счете.

Деньги , рубли. CC0

«Стимул получить дополнительный доход в лице налогового вычета уменьшает соблазн потратить такие „последние деньги“ нерационально», — объяснила эксперт.

Как и в первом случае, эти средства лучше разместить в облигации и застраховать. При этом забрать их можно в любой момент, добавила она.

Когда человек не может найти работу, то последние деньги следует потратить на ее поиск, для чего может понадобиться переезд или переквалификация.

Деньги. CCO.