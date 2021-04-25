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Экономика

Россиянам объяснили, как лучше потратить последние деньги

Аналитик Юлия Афанасьева рассказала россиянам о лучших способах потратить последние деньги в беседе с агентством «Прайм».

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Сначала стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идет речь. От этого зависит стратегия по их вложению, отметила Афанасьева.

Так, в случае, когда человек получил некоторую сумму денег перед выходом на пенсию, однако до этого никогда не копил и не инвестировал, стоит придерживаться консервативной стратегии.

Следует присмотреться к облигациям, а также научиться страховать сбережения от колебаний курса. Подушку безопасности лучше хранить на индивидуальном инвестиционном счете.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

«Стимул получить дополнительный доход в лице налогового вычета уменьшает соблазн потратить такие „последние деньги“ нерационально», — объяснила эксперт.

Как и в первом случае, эти средства лучше разместить в облигации и застраховать. При этом забрать их можно в любой момент, добавила она.

Когда человек не может найти работу, то последние деньги следует потратить на ее поиск, для чего может понадобиться переезд или переквалификация.

Деньги.
Деньги.
CCO.

«Не лишним будет и потратить время и деньги на изучение азов финансового планирования. Они помогут дольше продержаться при небольших ресурсах», — заключила Афанасьева.

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