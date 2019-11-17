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Экономика

Россиянам объяснили, почему нельзя увеличить зарплаты бюджетникам

Депутаты из Северной Осетии — Алании предложили зафиксировать минимальный размер оплаты труда для бюджетников на уровне двух прожиточных минимумов, но в Госдуме и Совете Федерации объяснили, почему эту инициативу не получится реализовать в ближайшее время, сообщает URA.ru.

Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

В проекте закона региональных депутатов отмечается, что ориентиром для фиксации минимальной заработной платы работников бюджетной сферы может стать прожиточный минимум субъекта Федерации, в котором работает гражданин.

Однако в законопроекте не указывается, какая сумма необходима для такого повышения заработных плат.

В Госдуме и Совете Федерации эту инициативу назвали хорошей, но вот ее воплощение в реальности видится туманным.

В частности, председатель социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский отметил, что законопроекту не хватает серьезных расчетов. Также, по его словам, реализовать предложение региональных депутатов в 2020 году будет проблематично, поскольку все бюджеты на следующий год уже сверстаны.

Что касается повышения зарплат бюджетников в 2020 году, то ранее министр финансов, первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов заявлял о планах увеличения этого показателя на 5,4%.

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