Россиянам объяснили, в каких случаях банк может забрать вклад

Как отметила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Елена Мякишева, есть не только банальные причины — вкладчик забыл про вклад или умер, а его наследники не знают о вкладе, или же когда на счете осталась незначительная сумма и издержки на ее получение больше остатка.

«Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например, при отсутствии операций по этому счету в течение года, или в ситуации принятия в течение года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжений клиента об операциях по счету в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», — назвала эксперт несколько причин.

Банк направляет клиенту уведомления о необходимости получить остаток денежных средств. Если в течение 60 дней остаток не заберут, то деньги переводят на спецсчет в Центробанке. Получить их можно после обращения в банк.

Деньги. CCO.

Если же у банка отозвали (аннулировали) лицензию, такое заявление вправе подавать только временная администрация банка, конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия).

Следовательно, по общему правилу, невостребованные банковские вклады перечисляются на специальный счет Банка России.

Мякишева также отметила, что банк вправе не выдавать клиенту деньги со вклада, если тот не может объяснить происхождение средств и целесообразность операций — закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.