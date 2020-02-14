Россиянам подсказали, как постоянно повышать себе зарплату

Руководитель «Московской психологической лаборатории 12» Юлия Зотова рассказала в эфире Радио Sputnik , что в русской культуре люди значительно реже просят о прибавке к зарплате, хотя это следует делать чаще.

Зотова отметила, что время от времени следует указывать на свои заслуги работодателю и просить о повышении зарплаты.

По ее словам, такое поведение скорее охарактеризует человека как амбициозного, готового расти в своей компании и вряд ли повлияет на какое-то негативное представление о нем.

«Если вы только что принесли значимую пользу для своей организации, где вы работаете, это прекрасное время потребовать возмещения по заслугам. Если для начальства, для руководителей ваша роль очевидна и заметна, они ее, скорее всего, подтвердят, в том числе и в материальном эквиваленте. Если вы являетесь ключевым сотрудником и знаете, что без вас будет трудно справиться, сильно упадет прибыль, вы можете буквально выкручивать руки работодателю и регулярно повышать свой статус и зарплату», — посоветовала Зотова.

При этом, как она отметила, вымаливать прибавку к зарплате неуместно.

«Мы зарплату зарабатываем, и просить ее у директора как у барина — немного странно», — подчеркнула эксперт.

Кадр из фильма «Холоп». www.kinopoisk.ru.

Однако и не стоит требовать повышения просто так — без аргументации.

«Самая лучшая формулировка — аргументация того вклада, который вы вносите в работу. Разговор не о повышении зарплаты, а об адекватном возмещении усилий, которые вы предпринимаете на работе», — заключила Зотова.

Так что, как замотивировала эксперт, если все вышеуказанное соответствует реальности и вы это сможете аргументировать, то можно идти к «барину» за повышениями.