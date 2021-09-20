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Экономика

Россиянам пообещали списать долги на 1,6 млрд рублей

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал «Известиям», что в рамках процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долги более чем на 1,6 млрд рублей.

Продажа долга.
Продажа долга.
Pixabay.com

Торосов отметил, что сейчас проводят работу над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства.

В частности, в будущем россияне могут получить возможность подать соответствующую заявку через портал «Госуслуги».

По словам замминистра, за первый год реализации упрощенной процедуры россияне составили 12 тыс. обращений, при этом по 5 тысячам инициировали процедуру внесудебного банкротства.

«Полностью процедура завершена в отношении 2,5 тысячи граждан, подавших заявление на банкротство в числе первых. Что касается остальных, то в их отношении еще не истек полугодовой срок, после которого заявителя избавят от долгов», — пояснил Торосов.

Институт банкротства граждан, позволяющий в случае неплатежеспособности обратиться в арбитражный суд, заработал в России с 1 июля 2015 года.

С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон, определяющий порядок процедуры внесудебного банкротства — если долг гражданина составляет от 50 тыс. до 500 тысяч рублей или судебные приставы не нашли имущество (в том числе доходы).

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