Россиянам предлагают купить Visa и Mastercard иностранных банков

В сети появились ресурсы с предложением дистанционно оформить пластиковые карты Visa и Mastercard из ряда стран, а также виртуальные карты банков США, пишут « Известия ».

В компаниях, занимающихся продажей банковских карт, утверждают, что покупатели смогут расплачиваться за рубежом, совершать покупки на иностранных сервисах и снимать валюту наличными в поездках.

На одном из сайтов россиянам предлагают оформить «пластик» в Узбекистане, Грузии, Сербии и Киргизии.

«Цена с доставкой в Москву составит от 20 тыс. рублей. В одном из каналов в Telegram предлагается за 25 тыс. рублей открыть счет в долларах в банке Казахстана или Киргизии и уточняется, что с клиентом заключается договор», — отмечает издание.

Однако, как предупредила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева, по такому соглашению, если банк откажет исполнителю в открытии счета, клиент не сможет потребовать возврата денег.

Также обещают оформить виртуальную карту в банке США за 5 тыс. рублей. При этом пополнять ее придется при помощи переводов на российский счет компании-продавца, которая перенаправит сумму на карту с американских счетов.

По словам Токаревой, в таком случае есть риск, что продавец удержит карту и будет самостоятельно ее использовать.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов отметил, что уже были случаи обмана клиентов при оформлении.

Проверить продавцов иностранных карт крайне сложно, поскольку такие компании появились недавно.