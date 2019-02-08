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Экономика

Россиянам предложат самим откладывать себе на пенсию

Специалисты Центрального банка России (ЦБ) и Минфина разрабатывают пакет законопроектов, согласно которому появится новый вид пенсии. Его уже назвали индивидуальным пенсионным капиталом, сообщает портал юридической информации 9111.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете

Она будет дополнять обязательную страховую. В ближайшее время начнется общественное обсуждение законопроекта.

Предполагается, что из средств ИПК будет формироваться негосударственная пенсия.

Главное отличие в новой пенсии будет состоять в том, что ИПК — это собственность работника. Его можно будет потратить на лечение тяжелых болезней, например, онкологических заболеваний. Минздрав подготовит фиксированный список болезней, на лечение которых можно будет досрочно потратить пенсию.

Возможность потратить ИПК на лечение тяжелой болезни эксперты называют справедливой. Для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств, потратить ИПК можно будет только исключительно на оплату счетов, выставленных медицинской организацией.

Финансовый омбудсмен также добавил, что средства ИПК будут переходить по наследству, так как человек — собственник этих средств.

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