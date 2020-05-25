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25 мая
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Экономика

Россиянам предложат вложиться копеечкой в мегапроект «Газпрома»

Государство ищет варианты финансирования масштабного газохимического проекта «Русгаздобычи» в Усть-Луге Ленинградской области. Одним из способов может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.

"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.
"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.
Страничка "Газпрома" в Facebook.

Он рассказал, что ВЭБ. РФ решил не запрашивать дополнительное финансирование на проект из Фонда национального благосостояния, как это планировалось ранее.

Госкорпорация намерена привлечь средства из других источников. По мнению Шувалова, для этого можно создать фонды коллективных инвестиций. Россияне, сделавшие вклады, смогут считать себя акционерами проекта. А иностранных партнеров следует привлекать после запуска комплекса, уверен глава ВЭБ.РФ.

«В точке, в которой мы сейчас, позвать иностранного акционера — это одна цена. Но ВЭБ хотел бы на этом заработать. А когда вы запустили производство и начали отгружать продукцию — это другая цена», — объяснил он в интервью РБК.

В прошлом году «Газпром» и «Русгаздобыча» решили реализовать крупный проект переработки и сжижения газа в районе Усть-Луги. Инвестиции в проект оцениваются в 750 миллиардов рублей, реализацией займется СП «Русхимальянс».

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