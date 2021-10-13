Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала « Прайму », как получить социальный налоговый вычет за приобретенные лекарства.

Рыжкова отметила, что в России можно получить социальный налоговый вычет за приобретенные лекарства, назначенные врачом вам лично или членам вашей семьи, в пределах 120 тыс. рублей за календарный год.

Чтобы работодатель не удерживал налог с зарплаты, нужно до конца года, в котором приобретали лекарства, предоставить налоговикам заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки, рецепт и справку о составе семьи, если оплачивали лекарства родных.

Через 30 дней налоговый орган выдаст уведомление, которое нужно передать работодателю.

Также в течение трех лет после окончания года, в котором покупали препараты, можно принести налоговикам заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и те же подтверждающие документы.

«Расходы на лекарства будут возвращены на указанный счет в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тысяч рублей, соответственно», — отметила адвокат.

Рыжкова пояснила, что 120 тысяч — это сумма общая для всех видов социальных вычетов за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей и на дорогостоящее лечение.

Ранее жители Алтайского края заявили, что им приходится покупать лекарства против ковида, однако минздрав опроверг нехватку препаратов.