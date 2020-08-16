Россиянам рассказали, кем надо работать, чтобы получать «сверхпенсию»

Причем у премьер-министров размер выплат зависит не только от оклада, но и от срока работы на посту.

«Если человек проработает председателям правительства от года до трех лет, то получит 55% от средней зарплаты. Если больше трех лет, то 75%. Исходя из нынешних значений, в последнем случае пенсия премьера была бы 465 тысяч рублей», — подсчитали специалисты.