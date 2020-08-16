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Экономика

Россиянам рассказали, кем надо работать, чтобы получать «сверхпенсию»

Эксперты рассказали, каким категориям граждан положены «сверхвысокие» пенсии, который получают процент от оклада. Среди таких должностей — президенты и премьер-министры, пишет РИА «Новости».

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Причем у премьер-министров размер выплат зависит не только от оклада, но и от срока работы на посту.

«Если человек проработает председателям правительства от года до трех лет, то получит 55% от средней зарплаты. Если больше трех лет, то 75%. Исходя из нынешних значений, в последнем случае пенсия премьера была бы 465 тысяч рублей», — подсчитали специалисты.

Депутаты тоже не узнают, что такое прожиточный минимум: отработав пять лет, им будет положена пенсия в 46,6 тысячи рублей. А те, кто прослужит больше десяти лет — 63,6 тысяч рублей.

Еще одни привилегированные профессии — космонавт, судья и военный. Двое первые могут ежемесячно получать до 250 тысяч рублей.

«Военные пенсии можно получать через 20 лет службы. Максимальный размер будет составлять 85% от зарплаты, хотя оклады небольшие. У генералов выходит 60−70 тысяч в месяц», — подчеркивают эксперты.

Остальным же замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова для создания высокой пенсии посоветовала использовать собственные накопления.

Один из способов — каждый месяц откладывать по 10−15% процентов от зарплаты, которые можно поместить на депозит в высоконадежном банке.

Среди других вариантов — негосударственные пенсионные фонды (НПФ), накопительное страхование, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), самостоятельное инвестирование.

Самый надежный метод — откладывать часть зарплаты, еще одну часть держать в иностранной валюте, следить за финансовым рынком и учитывать все риски.

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