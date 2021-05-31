Россиянам рассказали, когда цены перестанут расти

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Мария Долгова рассказала « Прайму », когда инфляция в России вернется к нормальным темпам.

Долгова отметила, что инфляция вернется к нормальным темпам, когда начнет развиваться конкуренция в производстве и торговле, а затраты во всех сферах оптимизируют.

«Пандемия нанесла сокрушительный удар по всей мировой экономике, выразившийся в нарушении налаженных ранее связей и алгоритмов работы. Одним из последствий этого дисбаланса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров — металлы, древесину, продукцию нефтехимии и другие, а также готовую продукцию», — отметила она.

По продовольственным товарам к указанным факторам добавились плохие погодные условия, вспышки заболеваний животных — птичий и свиной грипп.

Эти тенденции динамики мировых цен, по мнению эксперта, отражаются и на внутренних ценах.

Продукты , покупатель. Анна Зайкова , altapress.ru

Многие российские товары стало выгоднее отправлять за рубеж. На фоне валютных колебаний растут цены на импортные товары: овощи, фрукты, одежда, обувь, техника и не только.

«Этой весной одним из драйверов роста розничных цен в нашей стране стало оживление потребительского спроса, связанное, в частности, с тем, что многие люди начали тратить сбережения», — пояснила Долгова.

По ее мнению, динамику цен на продовольственном рынке может изменить только новый урожай, поэтому в летние месяцы темп инфляции, скорее всего, замедлится.

На рынке непродовольственных товаров осенью возможен новый рост цен на одежду и обувь, гаджеты, компьютерную технику и другие товары.