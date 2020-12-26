Россиянам рассказали, почему бешенными темпами дорожают продукты

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЭР, цены пошли вверх на фоне снижения урожая, падения курса рубля и роста мировых цен на продовольствие.
«В четвертом квартале новым вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров в первую очередь. Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие», — сказал глава Минэкономразвития.
Он напомнил также о соглашении, которое Минпромторг и Минсельхоз подписали с торговыми сетями и производителями с целью сдерживания роста цен.
По словам Решетникова, кабмин может прибегать к регулированию цены на продукты только точечно, это экстренная и крайняя мера.
«Сегодня вы рассматриваете законопроект, который дает правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если, действительно, все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают», — подытожил он.