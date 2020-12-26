Россиянам рассказали, почему бешенными темпами дорожают продукты

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал несколько причин, которые спровоцировали рост цен на продукты в стране в четвертом квартале текущего 2020 года. Об этом он рассказал в своем выступлении в Совете Федерации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЭР, цены пошли вверх на фоне снижения урожая, падения курса рубля и роста мировых цен на продовольствие.

«В четвертом квартале новым вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров в первую очередь. Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие», — сказал глава Минэкономразвития.

Он напомнил также о соглашении, которое Минпромторг и Минсельхоз подписали с торговыми сетями и производителями с целью сдерживания роста цен.

Молочные продукты Изображение Couleur с сайта Pixabay

По словам Решетникова, кабмин может прибегать к регулированию цены на продукты только точечно, это экстренная и крайняя мера.