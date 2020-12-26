Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 декабря -32°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Россиянам рассказали, почему бешенными темпами дорожают продукты

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал несколько причин, которые спровоцировали рост цен на продукты в стране в четвертом квартале текущего 2020 года. Об этом он рассказал в своем выступлении в Совете Федерации.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЭР, цены пошли вверх на фоне снижения урожая, падения курса рубля и роста мировых цен на продовольствие.

«В четвертом квартале новым вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров в первую очередь. Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие», — сказал глава Минэкономразвития.

Он напомнил также о соглашении, которое Минпромторг и Минсельхоз подписали с торговыми сетями и производителями с целью сдерживания роста цен.

Молочные продукты
Молочные продукты
Изображение Couleur с сайта Pixabay

По словам Решетникова, кабмин может прибегать к регулированию цены на продукты только точечно, это экстренная и крайняя мера.

«Сегодня вы рассматриваете законопроект, который дает правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если, действительно, все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают», — подытожил он.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость