Россиянам разъяснили сообщения о введении новых налогов

Ранее ТАСС со ссылкой на портал нормативных и правовых актов сообщил о том, что Минэкономразвития подготовило налоговую реформу, самую масштабную за последние десятилетия.
В законопроекте, как утверждалось, содержалось предложение ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов для реализации принципа равенства налогообложения.
Отменить предлагалось НДС (ставка 20% к выручке), налог на прибыль (ставка 20% к прибыли), НДФЛ (ставка 13% к фонду оплаты труда), страховые взносы в фонды (ставка 30% к фонду оплаты труда), пишет polit.ru.
В опубликованной сейчас версии документа нет упоминания о реформе.