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Экономика

Россиянам разъяснили сообщения о введении новых налогов

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — говорится в сообщении ведомства.

Бизнес. Налоги.
Бизнес. Налоги.
ФНС.

Ранее ТАСС со ссылкой на портал нормативных и правовых актов сообщил о том, что Минэкономразвития подготовило налоговую реформу, самую масштабную за последние десятилетия.

В законопроекте, как утверждалось, содержалось предложение ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов для реализации принципа равенства налогообложения.

Отменить предлагалось НДС (ставка 20% к выручке), налог на прибыль (ставка 20% к прибыли), НДФЛ (ставка 13% к фонду оплаты труда), страховые взносы в фонды (ставка 30% к фонду оплаты труда), пишет polit.ru.

В опубликованной сейчас версии документа нет упоминания о реформе.

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