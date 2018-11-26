Россиянам станет сложнее получать в банках кредиты

Центробанк призывает банки тщательнее оценивать долговую нагрузку на заемщика — с клиента будут требовать справку о доходах уже перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей.

С октября 2019 года при получении даже минимального кредита заемщику придется подтверждать свои доходы, пишут «Известия». Банкиры признают, что такая мера снизит количество невозвратных кредитов, однако увеличится время на принятие решения о выдаче ссуды и расходы банков. Эти издержки банки компенсируют за счет повышения процентов по кредитам и в целом удорожают услугу по предоставлению займа, считают эксперты.

Вместе с тем до октября 2020 года будет действовать упрощенный порядок выдачи кредита, пишет ura.ru. Для займа до 50 тысяч рублей или оформления автокредита будет достаточно использовать доход, указанный заемщиком в заявлении.

В начале 2019 года ЦБ может ужесточить нормы выдачи потребительских кредитов.