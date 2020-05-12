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12 мая 27°C

Россиянам выдадут личный QR-код для всех платежей

Россиянине вскоре могут получить собственный QR-код для оплаты в системе быстрых платежей (СБП), который будет генерировать смартфон, пишут «Известия».

QR-код
QR-код
СС0

Такой вариант работы системы обсуждают на финансовом рынке, рассказали изданию источники в крупных банках и нескольких ритейлерах, а также в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Код с информацией генерируется всего на 30 секунд — из-за короткого времени хранения его сложно скомпрометировать. Кроме того, „кнопка“ генерации QR-кода сработает на всех устройствах, даже самых примитивных. Выше будет и скорость работы — не придется открывать приложение онлайн-банка, идентифицироваться в нем», — разъяснил директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин.

Код содержит информацию о счете клиента, включая разрешение списать деньги. При этом все сведения о покупке — сумма и счет получателя — содержит продавец.

Чтобы провести платеж, покупатель показывает QR-код на своем смартфоне кассиру, тот его сканирует и «вытаскивает» нужную сумму денег.

Изданию пояснили, что даже если код окажется в руках мошенника, уже через полминуты он станет недействительным для оплаты.

Москва, очередь к кассе в универмаге &quot;Детский мир&quot;, 1991 г.
Москва, очередь к кассе в универмаге «Детский мир», 1991 г.
fishki.net

В ВТБ, Московском кредитном банке (МКБ) и Промсвязьбанке подтвердили обсуждение этой инициативы.

«Сейчас для приема платежей через СБП ритейлерам нужно либо настраивать дисплеи для вывода QR-кода, либо печатать их на бумаге. Новый сценарий позволил бы расширить применение СБП для оплаты покупок даже на небольшие торговые точки, где используются бюджетные линейные сканеры. Они и так есть в большинстве точек продаж», — отметил глава АКИТ Артем Соколов.

В сети гипермаркетов «Лента» рассказали, что выступают за разработку именно такой технологии.

По мнению экспертов, важное достоинство инициативы в том, что денежные транзакции остаются в экономике России — без привлечения международных платежных систем, что выгодно стране для минимизации санкционных рисков.

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