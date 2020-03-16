Россияне больше боятся обвала рубля, чем пандемии, выяснили эксперты

Россияне в настоящее время больше опасаются падения курса рубля и подорожания товаров, чем заражения коронавирусом COVID-2019.

В исследовании банка «Открытие», ослабления рубля боятся 60% граждан, а COVID-19 — 29%, пишет РИА Новости.

Подавляющее большинство россиян ожидает нового экономического кризиса. И только 17% ждут улучшения экономической ситуации в стране в ближайшем будущем.

Большинство россиян исходят из того, что кризис не закончится быстро.

При этом подавляющее большинство людей (68%) заявили, что не имеют сбережений, десятая часть респондентов (11%) начала срочно тратить накопления, покупая недвижимость, автомобиль или затеяв ремонт, а еще почти столько же (10%) предпочли срочно купить иностранную валюту, пишет bfm.ru.

Около 9% россиян хотят взять кредит, пока ставки не увеличились. Столько же начали закупать продукты и товары из-за угрозы коронавируса — в основном это представители старшего поколения.

Остальные россияне не делают никаких запасов и заявили, что не боятся дефицита в магазинах.