Россияне бойко торгуют «целебной» кукурузой с поля, на которое приземлился А-321

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«Та самая кукуруза. Она с целебным эффектом», — убеждает бизнесмен своих покупателей, говоря, что обычная кукуруза не смогла бы обеспечить благополучный исход аварии.
Цена за килограмм початков составляет 500 рублей при рыночной стоимости в 160−170 рублей.
Расстояние от Раменского округа, где произошла аварийная посадка, до Саратова — чуть больше 900 км. На машине это расстояние можно преодолеть за 12 часов.
Между тем владельцы кукурузного поля, на которое сел самолет, понесли убытки в 100 тысяч рублей. Аграрии отказались от претензий к авиакомпании, пишет ura.ru.
Аварийная посадка самолета, выполнявшего рейс Жуковский — Симферополь, произошла 15 августа после того, как в двигатели попали птицы. Благодаря действиям командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина выжили все 233 человека, находившиеся на борту, напоминает «Царьград». 76 человек пострадали.
Позже пилотам присвоили звание Героев России.