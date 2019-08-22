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Экономика

Россияне бойко торгуют «целебной» кукурузой с поля, на которое приземлился А-321

Житель Саратова начал продавать «целебную» кукурузу. Мужчина уверяет, что початки собраны с поля у аэродрома «Жуковский», куда после отказа двух двигателей приземлился самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний».

Кукуруза.
Кукуруза.
СС0

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

«Та самая кукуруза. Она с целебным эффектом», — убеждает бизнесмен своих покупателей, говоря, что обычная кукуруза не смогла бы обеспечить благополучный исход аварии.

Цена за килограмм початков составляет 500 рублей при рыночной стоимости в 160−170 рублей.

Расстояние от Раменского округа, где произошла аварийная посадка, до Саратова — чуть больше 900 км. На машине это расстояние можно преодолеть за 12 часов.

Между тем владельцы кукурузного поля, на которое сел самолет, понесли убытки в 100 тысяч рублей. Аграрии отказались от претензий к авиакомпании, пишет ura.ru.

Аварийная посадка самолета, выполнявшего рейс Жуковский — Симферополь, произошла 15 августа после того, как в двигатели попали птицы. Благодаря действиям командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина выжили все 233 человека, находившиеся на борту, напоминает «Царьград». 76 человек пострадали.

Позже пилотам присвоили звание Героев России.

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