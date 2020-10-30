Россияне бросились покупать товары впрок из-за страха перед новым карантином

В первую очередь, приобретаются продукты с большим сроком хранения и предметы первой необходимости, пишет РБК со ссылкой на исследование агрегатора «Юла» и агентства ResearchMe.
По этим данным, 20% начали делать закупки товаров первой необходимости, 12% опрошенных сделали покупки из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.
Многие стали приобретать товары рядом с домом.
При этом около 40% респондентов сообщили, что вынуждены начать экономить — стараются покупать лишь самое необходимое, пишет агентство «Говорит Москва».
Каждый 10-й опрошенный планирует чаще приобретать товары в интернете.
В исследовании приняли участие 1611 респондентов.
Весной россияне скупали различные крупы, а также консервы. Лидерами продаж были гречка и тушенка.