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Экономика

Россияне бросились покупать товары впрок из-за страха перед новым карантином

Из-за страха перед новым карантином, россияне начали закупать товары впрок.

Пустые полки в магазине.
Пустые полки в магазине.
Наталья Лапина

В первую очередь, приобретаются продукты с большим сроком хранения и предметы первой необходимости, пишет РБК со ссылкой на исследование агрегатора «Юла» и агентства ResearchMe.

По этим данным, 20% начали делать закупки товаров первой необходимости, 12% опрошенных сделали покупки из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Многие стали приобретать товары рядом с домом.

При этом около 40% респондентов сообщили, что вынуждены начать экономить — стараются покупать лишь самое необходимое, пишет агентство «Говорит Москва».

Каждый 10-й опрошенный планирует чаще приобретать товары в интернете.

В исследовании приняли участие 1611 респондентов.

Весной россияне скупали различные крупы, а также консервы. Лидерами продаж были гречка и тушенка.

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