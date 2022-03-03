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Экономика

Россияне бросились скупать корм для домашних животных

Потребительская нервозность, рост цен и сложности с логистикой из-за роста геополитического напряжения привели к ажиотажному спросу на корма для домашних животных, пишет «Коммерсантъ».

Корм для кота.
Корм для кота.
altapress.ru

Объем товарных запасов сократился с привычных трех-четырех месяцев продаж до одного-двух.

Проблемы возникают как с импортными кормами, так и с зарубежным сырьем для российских марок.

Участники рынка зоотоваров рассчитывают получить господдержку и переориентировать импортные закупки на альтернативные направления.

К концу марта в РФ могут оказаться в дефиците специализированные, лечебные, диетические и другие виды кормов для животных, считают в Союзе предприятий зообизнеса (СПЗ).

Там отмечают проблемы с поставками из Европы — сложно найти транспорт, наладить оплату с поставщиками.

На этом фоне российские производители кормов могут столкнуться с дефицитом импортного сырья, которое локальные производители не отгружают либо ограничивают поставки внутри страны. Так, речь может идти о поставках премиксов, витаминов, вкусовых добавок и упаковки.

Работающие в РФ производители кормов примерно на 80% обеспечены местным сырьем, а остальное ввозится из других стран, и большая часть импортных ингредиентов используется в премиальных линейках.

Пока у российских предприятий отгрузка идет в штатном режиме.

Европейские поставщики отгрузки не останавливали, но уже подняли цены на свою продукцию.

Сейчас импортных кормов как в сетях, так и у дистрибуторов осталось на два месяца, отечественного производства — менее чем на месяц.

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