Россияне бросились снимать деньги с банковских вкладов

Россияне начали обращаться в кредитные организации с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после объявленного президентом России Владимиром Путиным нововведения о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации.

Письмо об этом Ассоциация банков России направила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишет РБК.

В кредитных организациях связывают изъятие денежной массы с отсутствием полной информации о новом налоге и опасаются массового побега из вкладов.

Они обратились с просьбой к регулятору подробно разъяснить новые правила, а также расширить инструментарий Банка России по предоставлению ликвидности банкам на случай оттока средств из-за объявленных кредитных каникул для пострадавших от пандемии COVID-19, пишет «МК».

Так, кредитные учреждения попросили на полгода открыть беззалоговые кредитные линии для не входящих в число одиннадцати системно значимых банков (всего в РФ 436 банков), запустить валютное РЕПО под ценные бумаги, принимаемые Центробанком в качестве обеспечения.

В ассоциации заявили, что готовы использовать и другие инструменты, которые предложит ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта в ходе телевизионного обращения к гражданам объявил о введении налога в 13% на доходы от депозитов и купонный доход от вложений в облигации. Налог будет взиматься только с процентов на вложения более 1 млн рублей, а не основная сумма.

Новые правила введены не из-за тяжелой экономической обстановкой в стране, а для восстановления справедливого баланса в экономической сфере.

Сроков окончания действия налога российский лидер не называл.