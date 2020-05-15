Россияне бросились снимать свои сбережения в банках

В результате прирост сбережений по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом может сократиться на 30—40%, предполагают аналитики.
По данным Центробанка, в первом квартале текущего года реальные располагаемые доходы остались примерно на прошлогоднем уровне. Однако из-за ожидания самоизоляции расходы на потребительские товары повысились на 2,6%.
«Расширение потребительских расходов финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых усилился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ.
При этом в первую очередь россияне закрывали валютные депозиты.
Объем сбережений россиян будет уменьшаться и дальше — это связано с опасением, что реальные доходы продолжат снижаться, считает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин, пишет ura.ru.
В результате, как предполагает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович, по итогам года прирост сбережений в сравнении с 2019 годом сократится на 30—40%, до уровня 1,3—1,5 трлн рублей.