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Экономика

Россияне бросились снимать свои сбережения в банках

В 2020 году эксперты наблюдают стремительный отток средств со счетов россиян. Во многом это связано с опасениями потерять деньги в кризис и расходами на продукты в период самоизоляции.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

В результате прирост сбережений по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом может сократиться на 30—40%, предполагают аналитики.

По данным Центробанка, в первом квартале текущего года реальные располагаемые доходы остались примерно на прошлогоднем уровне. Однако из-за ожидания самоизоляции расходы на потребительские товары повысились на 2,6%.

«Расширение потребительских расходов финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых усилился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ.

При этом в первую очередь россияне закрывали валютные депозиты.

Объем сбережений россиян будет уменьшаться и дальше — это связано с опасением, что реальные доходы продолжат снижаться, считает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин, пишет ura.ru.

В результате, как предполагает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович, по итогам года прирост сбережений в сравнении с 2019 годом сократится на 30—40%, до уровня 1,3—1,5 трлн рублей.

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