Россияне бросились в банки «расчехлять» валютные счета

Около 400 млн долларов россияне забрали со вкладов сроком от месяца до года, еще 780 млн — с более долгосрочных, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, лидерами по оттоку валютных вкладов стали Сбербанк (380 млн долларов), ВТБ (275 миллионов долларов), Альфа-банк (90 млн), Райффайзенбанк (54 млн).
По мнению аналитиков, отток провоцируют сами финансовые организации.
Клиенты сталкиваются с околонулевыми ставками, забирают средства, переводя их в наличную форму или в более доходные инвестиционные инструменты.
Эксперты отмечают, что также повлияла на россиян и пандемия, которая спровоцировавшая резкое падение доходов населения и усиление безработицы, заставив граждан распечатывать валютные запасы, пишет Lenta.ru.
Россиянам также оказалось выгоднее вкладывать деньги в недвижимость.