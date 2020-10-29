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Экономика

Россияне бросились в банки «расчехлять» валютные счета

Объем средств на валютных счетах физлиц снизился в сентябре более чем на миллиард долларов (или на 1,3%), что стало рекордом с марта.

Доллар.
Доллар.
СС0

Около 400 млн долларов россияне забрали со вкладов сроком от месяца до года, еще 780 млн — с более долгосрочных, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, лидерами по оттоку валютных вкладов стали Сбербанк (380 млн долларов), ВТБ (275 миллионов долларов), Альфа-банк (90 млн), Райффайзенбанк (54 млн).

По мнению аналитиков, отток провоцируют сами финансовые организации.

Клиенты сталкиваются с околонулевыми ставками, забирают средства, переводя их в наличную форму или в более доходные инвестиционные инструменты.

Эксперты отмечают, что также повлияла на россиян и пандемия, которая спровоцировавшая резкое падение доходов населения и усиление безработицы, заставив граждан распечатывать валютные запасы, пишет Lenta.ru.

Россиянам также оказалось выгоднее вкладывать деньги в недвижимость.

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