Россияне бросились закрывать банковские вклады

Почти треть россиян — 32% — намерены забрать свои деньги из банка, если тенденция на снижение ставок по вкладам продолжится, следует из исследования компании IDF Eurasia.

Менее половины (43%) сохранят депозиты при любых условиях, еще 18% будут действовать в зависимости от дальнейших жизненных обстоятельств, остальные затруднились с ответом.

По данным ЦБ РФ, на первую декаду августа средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ обновила исторический минимум — 4,52%. В конце июня показатель составлял 4,8%, в середине мая — 5,5%, в декабре — 6,13%, пишет «Ридус».

Доходность банковских депозитов тает вслед за резвым снижением ключевой ставки ЦБ, которая упала с 6,25% в начале года до текущих 4,25%.

В совокупности с грядущим появлением НДФЛ на доходы по крупным вкладам это заставляет россиян искать более выгодные способы хранения сбережений.

Но не всех. Так, среди тех, кто планирует закрыть банковский депозит, 17% потратят средства на обеспечение текущих расходов, 47% хотели бы купить иностранную валюту.

И только 18% опрошенных рассчитывают найти более доходные инструменты (акции, облигации, драгметаллы и недвижимость). Каждый десятый готов вложиться в микрофинансовые компании и автоломбарды через прямые инвестиционные займы.

В целом результаты опросов могут соответствовать реальному положению вещей, и не исключено, что в следующие месяцы прирост банковских депозитов замедлится.