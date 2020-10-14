Россияне массово избавляются от бизнеса

Наиболее тяжелая ситуация с бизнесом сложилась в Уфе, Самаре и Воронеже, где число желающих продать свой бизнес выросло в два раза.
В 1,5 раза таких предпринимателей стало больше в Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде.
Чаще всего бизнесмены решают избавиться от гостиниц (рост предложений на 49%), а также от офисов (плюс 36%).
В индустрии развлечений количество предложений выросло на четверть, пишет Lenta.ru. Чаще всего продают ночные клубы, выставочные залы и галереи, кальянные, квест-комнаты, боулинги, базы отдыха.
Далее идут спортивные объекты и индустрия красоты.