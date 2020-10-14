Россияне массово избавляются от бизнеса

Число объявлений о продаже готового бизнеса в российских городах-миллионниках выросло в среднем на 28% после введния самоизоляции, пишут « Ведомости » со ссылкой на исследование компании «ЦИАН.Коммерческая».

Наиболее тяжелая ситуация с бизнесом сложилась в Уфе, Самаре и Воронеже, где число желающих продать свой бизнес выросло в два раза.

В 1,5 раза таких предпринимателей стало больше в Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде.

Чаще всего бизнесмены решают избавиться от гостиниц (рост предложений на 49%), а также от офисов (плюс 36%).

В индустрии развлечений количество предложений выросло на четверть, пишет Lenta.ru. Чаще всего продают ночные клубы, выставочные залы и галереи, кальянные, квест-комнаты, боулинги, базы отдыха.

Далее идут спортивные объекты и индустрия красоты.