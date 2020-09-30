Россияне начали жаловаться на то, что не готовы платить банкам по полной

В сентябре, по данным ЦБ, тема просроченных долгов стала самой популярной среди жалующихся на банки. На банковских форумах ряд заемщиков сообщают о возникновении просрочки по займам, несмотря на одобренные кредитные каникулы, пишет РБК.

В период с 10 по 23 сентября в ЦБ поступило 11,3 тыс. обращений граждан, а на тему взыскания долгов пришлось 14,1% от общего количества обработанных жалоб. До этого основным поводом для обращения к регулятору были проблемы с погашением кредитов.



Банк России не раскрывает, как жалобы потребителей на просрочки связаны с динамикой реструктуризации кредитов. Однако уже в августе бюро кредитных историй «Эквифакс» зафиксировало рекордный прирост проблемных долгов в сегменте необеспеченных ссуд.

Эксперты тогда связывали это с аннулированием кредитных каникул. По статистике ЦБ, банки начали отменять каникулы заемщикам с конца августа, на 23 сентября системно значимые кредитные организации аннулировали отсрочку по 27 тыс. заявлений.

Речь идет о долгах более чем на 9 млрд рублей, всего под разные механизмы реструктуризации попали обязательства на 767 млрд рублей.



На пике пандемии, в апреле—мае, многие потребители жаловались, что банки «теряют» заявки на кредитные каникулы или без согласия и уведомления клиентов заменяют льготный период на собственные программы реструктуризации, замечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.