Россияне назвали профессии с самой несправедливой зарплатой

Преподаватели, врачи и ученые лидируют в списке получающих несправедливо маленькую, по мнению россиян, зарплату. Исследование провел сервис по поиску персонала «Работа.ру», пишет РБК.

Преподаватели должны получать за свою работу в среднем 120 700 рублей в месяц. О том, что они зарабатывают незаслуженно маленькую зарплату, заявили 64% опрошенных.

Врачи заслуживают среднюю зарплату в 122 800 рублей в месяц. Деятельность медработников как достойную более высокого оклада указали 58% респондентов.

36% жителей России считают, что повышения зарплаты заслуживают ученые. Респонденты считают, что их средняя зарплата должна составлять 130 800 руб.

33% опрошенных ответили, что незаслуженно маленькую зарплату в России получают спасатели и пожарные. Около четверти опрошенных указали, что больше зарабатывать должны шахтеры (26%) и инженеры (25%). Также 22% респондентов указали на низкие зарплаты разнорабочих.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Те, кто считает низкой текущую среднюю зарплату спасателей и пожарных, рассказали, что они должны зарабатывать около 126 900 рублей. Самую высокую зарплату, как отмечают аналитики, жители России предлагают получать шахтерам — 134 600 рублей в месяц.

Инженеры, по мнению респондентов, должны получать в среднем 132 700 рублей. Также, по мнению опрошенных, следовало бы повысить зарплаты разнорабочих — до 97 700 рублей в месяц.

Менее 20% жителей России считают, что незаслуженно низкие заработки у продавцов (18%), грузчиков (18%), слесарей (16%), водителей (14%), электриков (12%) и строителей (11%). Еще 6% считают, что больше должны получать механики. Лишь 1% опрошенных россиян уверен, что повышения зарплаты достойны чиновники.