Россияне назвали самую острую проблему в стране

Большинство — 59% россиян (опрос проводился Левада-центром) — назвали самой острой проблемой рост цен. Еще 24% заявили о тревоге из-за кризиса в экономике страны, спада в промышленности и сельском хозяйстве.

Опрос также показал, что количество респондентов, больше всего опасающихся наплыва мигрантов, возросло (по сравнению с прошлым годом) с 10% до 18%, сообщает «Интерфакс».

Исследование общественного мнения было проведено 22 — 28 августа среди 1,6 тыс. человек от 18-ти лет и старше в 137 населенных пунктах 50-и регионов.

18 сентября фонд «Общественное мнение» опубликовал итоги своего исследования, согласно которому доля россиян, считающих, что страна находится в экономическом кризисе, сократилась до минимума за последние пять лет. О кризисе заявили 62% опрошенных, пишет «Росбалт». При этом 24% считают, что экономического кризиса нет (в июле таких было 19%). Среди тех, кто считает, что кризис есть, 27% назвали его главным признаком снижение уровня жизни и доходов, еще 24% — инфляцию и рост цен.