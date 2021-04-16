Россияне назвали сумму сбережений, необходимую для спокойного сна

Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму накоплений. В среднем она составила 1,3 млн рублей, пишет Lenta.

Опрос провели «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка.

Большая часть респондентов отметила, что в среднем семье для того, чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо 1,3 млн рублей. При этом наибольший размер сбережений назвали москвичи, владивостокцы и петербуржцы — 1,8, 1,7 и 1,6 млн рублей соответственно.

По данным опроса, чаще всего делают накопления в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове.

Также почти 40% участников опроса постоянно или время от времени откладывают часть дохода. Наиболее склонны к накоплениям люди с высшим образованием (41%) и люди старшей возрастной группы (43%).

В основном опрошенные россияне откладывают на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия.