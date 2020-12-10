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Экономика

Россияне не могут обанкротиться через МФЦ, мера поддержки государства оказалась фикцией

С 1 сентября по 8 декабря в Многофункциональные центры по России обратились 5,3 тыс человек, желающих оформить внесудебное банкротство. Но процедуру начали только по 1,3 тыс. заявлений. Остальные обращения заблокировали или вернули россиянам, пишут «Известия».

Банкрот.
Банкрот.
СС0

Упрощенный способ банкротства через МФЦ являлось одной из мер поддержки населения в период пандемии коронавируса. Однако одобрение получают лишь 26% заявлений.

По данным издания, отказы связаны с тем, что на банкротство подают люди, которые не имеют на руках оконченного исполнительного производства или ими не соблюдены другие требования. Одно из главных условий для списания долгов — оконченное исполнительное производство — требует времени, пояснили в Министерстве экономического развития РФ.

К потенциальным банкротам, которые могут избавиться от долгов во внесудебном порядке, сейчас можно отнести сейчас в России 2,9 млн человек, у которых есть задолженность более 90 дней на сумму от 50 до 500 тыс. рублей, сообщил «Известиям» генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

Общая сумма долгов таких россиян уже составляет 595 млрд рублей.

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