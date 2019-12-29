Россияне перевели через портал «Госуслуги» бешеные деньги

Около 150 млрд рублей перевели россияне через портал «Госуслуги» за 10 лет его работы. Недавно на этой электронной площадке зарегистрировался 100-миллионный пользователь.

Также в министерстве цифрового развития отмечают, что за 10 лет на портале было оказано 325 млн заявлений на получение той или иной госулсуги в электронном виде.

«Если учесть, что в среднем портал экономил человеку хотя бы по 15 минут на каждое заявление, то получается, что за 10 лет он сэкономил россиянам суммарно почти 10 тыс. лет жизни», — отмечают в ведомстве.

Отметим, что портал продолжает развиваться и внедрять различные новинки. Один из недавно открывшихся сервисов на портале называется «Госуслуги. Дороги».

Он позволяет жителям городов и сельских территорий не только получить информацию о том, какие дороги включены в нацпроект, но и наглядно сообщать о качестве дорожного ремонта, очистке дорог от снега и т. д. Сервис «Госуслуги. Дороги» работает и в мобильном приложении.