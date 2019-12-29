Россияне перевели через портал «Госуслуги» бешеные деньги

Также в министерстве цифрового развития отмечают, что за 10 лет на портале было оказано 325 млн заявлений на получение той или иной госулсуги в электронном виде.
«Если учесть, что в среднем портал экономил человеку хотя бы по 15 минут на каждое заявление, то получается, что за 10 лет он сэкономил россиянам суммарно почти 10 тыс. лет жизни», — отмечают в ведомстве.
Отметим, что портал продолжает развиваться и внедрять различные новинки. Один из недавно открывшихся сервисов на портале называется «Госуслуги. Дороги».
Он позволяет жителям городов и сельских территорий не только получить информацию о том, какие дороги включены в нацпроект, но и наглядно сообщать о качестве дорожного ремонта, очистке дорог от снега и т. д. Сервис «Госуслуги. Дороги» работает и в мобильном приложении.
«При оценке исполнения нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“ мы будем ориентироваться не только на отчеты чиновников, но и на реакцию людей в этом приложении — негативная она или позитивная», — заявил вице-премьер Максим Акимов.